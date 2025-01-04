食品スーパーグループの「アークス」による仕事始めの新年朝礼会が札幌市の本社で開かれました。（2025年1月4日）（横山清会長）「われわれはお客様の命を守る食品を中心とした販売グループ。これを絶対揺るがせない」食品スーパーグループの「アークス」はけさ（4日）、札幌市の本社で新年朝礼を行い、従業員およそ200人が横山会長のあいさつに耳を傾けました。ア&#1254