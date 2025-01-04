3月の「桃の節句」を前に、広島市内では種類に富んだひな人形の展示販売会が4日から始まりました。約500点のひな人形や五月人形が展示されている「雛博」。広島市南区の会場では、インテリアの一部としてなじみやすい淡い色を使ったものや、ひとつの箱に収納できるひな人形などが販売されています。会場では、訪れた人たちが子どもの無病息災や成長を願って人形を選んでいました。■家族連れ「初節句を迎えるのでいいのがあったら