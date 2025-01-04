この記事をまとめると ■1978年7月30日に沖縄の交通ルールが右側通行から左側通行に変わった ■道路交通法の切替時には左側に乗降口を備えた右ハンドルのバスの新車が1000台以上投入された ■東陽バスの日野RE101型は現在も日曜・祭日には1日2便が運行されている 46年前のあの日からいまも走り続ける沖縄の「730バス」 いまから46年前、1978年7月30日に沖縄県の交通ルールが変わり、それまでのアメリカのルールに則っていた自動