中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、日本人の礼儀正しさに関する訪日中国人の投稿があり、反響が寄せられている。投稿者は「私は国を愛しているし、日本人に対して何の色眼鏡もない。でも日本人の骨の髄までしみついた礼儀正しさにはやはり感服する」と言及。友人と共に、観光客などほとんどいない千葉県の田舎の方に出かけた時に出会った日本人のことを紹介した。投稿者らがある神社で写真を撮影していたところ、地元の人と見ら