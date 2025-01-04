12月6日に死去した中山美穂さん（享年54）の元夫で、ミュージシャン、そして作家の辻仁成氏（65）が4日までに自身のブログを更新し、息子がガールフレンドを連れてきたと報告した。おせち料理を作ったという辻氏だったが「息子とそのガールフレンド君は、予定より遅れてやってきた。ま、料理が間に合わなかったので、ちょうどよかった。成人しているから、お年玉は、無し。笑。でも、二人で美味しいものを食べなさい、とお小遣