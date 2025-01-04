女優の土居志央梨（32）が4日、自身のSNSを更新し、この日劇作家の蓬莱竜太氏（48）と結婚したことを発表した女優の伊藤沙莉（30）を祝福した。伊藤はパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireekchannel」で結婚を報告。「みなさん、私、伊藤沙莉はかねてよりお付き合いさせていただいていました作演、劇作家、演出家の蓬莱竜太さんと結婚することにしました！結婚しました！」などと伝えた。土