「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）ＩＷＧＰ女子選手権が行われ、王者の岩谷麻優がＡＺＭを下し、９度目の防衛に成功した。序盤はＡＺＭが躍動。ダイナミックな技を次々さく裂させ、先手を握ったが、岩谷も反撃。返し技からフロッグスプラッシュで対抗した。中盤はＡＺＭがダブルアーム式カナディアン・デストロイアーで追い込み、あずみ寿司などで３カウントまであと一歩に追い込んだが、岩谷がカウンターのツーム