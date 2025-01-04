Image: Amazon 専用デバイスだからこその優位点。目に優しい電子ペーパー、片手に収まる文庫本サイズ、最大6週間持つ超スタミナ、そして数千冊の書籍を持ち運べる。というまさに読書好きにはたまらない紙…じゃない、神デバイスとして人気のKindle。昨年末、久しぶりに新モデルが登場したのですが、なんと早くもセールです。 New Kindle (2024年発売)、6インチディスプレイ電子書籍リ