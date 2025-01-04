歌舞伎界“期待の女形”中村米吉（31）が、5日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜午後0時55分）に出演する。藤井隆と井上咲楽による新年最初の「新婚さん−」。父は人間国宝の中村歌六、親類にも21年に亡くなった中村吉右衛門さん、さらに、中村勘九郎、中村七之助兄弟や、中村獅童らがおり、歌舞伎ファンから「かわいすぎる女形」と注目される米吉が妻との出会い、挙式などを語っている。米吉は、昨年1月に京都