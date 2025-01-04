西武、巨人、オリックスで活躍した清原和博氏（５７）が３日放送のＢＳフジ「プロ野球レジェンド堂」に出演し、現役時代の印象深い強敵に近鉄の野茂英雄氏とロッテ・伊良部秀輝氏を上げた。野茂氏とはライバル対決として語られることが多く「一番の衝撃だった。こんなすごいピッチャ―が大阪にいたのかと思った。ドラフトでパ・リーグ来ないでくれと思ったら近鉄に来た。フォークが１２０キロ〜１３０キロあって一瞬消えた」