【モデルプレス＝2025/01/04】女優の橋本環奈が2025年1月3日放送のNHK総合「みんなのベスト紅白 生放送！お正月SP」（19時20分〜）に出演。同日、自身のX（旧Twitter）で共演者との2ショットを公開した。【写真】橋本環奈「空気清浄機より凄い」癒される共演者◆橋本環奈、上白石萌音は「短い時間でも会うと癒される人」「みんなのベスト紅白で久々に萌音っちに会ったよ」と、仲が良いと明かしている女優の上白石萌音について言及