高須クリニックの高須克弥院長が４日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、「親戚と遭遇」したことを報告した。 【写真】意外なつながり高須氏×高須氏の2ショット 放送作家・高須光聖氏と、サムズアップする笑顔の2ショットを掲載。「先祖のお墓参り。高須家親戚と遭遇。エール交換なう。」と伝えた。高須院長は愛知・西尾市にある浄土真宗赤羽別印親宣寺が菩提寺ということを公表しており、高須光聖氏と