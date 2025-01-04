アメリカの大手鉄鋼メーカー・USスチールを日本製鉄が買収する計画について、以前から懸念を示していたジョー・バイデン大統領が正式に案件を阻止するために行動を起こすことを表明しました。一方で、USスチールのデビッド・B・ブリットCEO兼社長は「バイデン大統領の行動は恥ずべき腐敗したもの」と非難する声明を発表しています。Statement from President Joe Biden | The White Househttps://www.whitehouse.gov/briefing-room