第101回箱根駅伝は、青山学院大学が2年連続8回目の総合優勝を達成。原晋監督は1区を走った宇田川瞬矢選手(3年)について、足の痛みがあったことを明かしました。優勝メンバーが3日、日本テレビ系『完全密着！箱根駅伝』に生出演。「レース直後の今だからこそ話せるここだけの話」を聞かれ、原晋監督が挙手します。1区で区間10位と粘りの走りをみせた宇田川選手が「本当は1区の宇田川の足が痛いのを分かっていた」と話します。この発