日々の交流の中で、思わぬ言動から人間関係に亀裂が入ることも。今回は、周りから敬遠されてしまうようなNG行動を紹介します。注意が必要な配慮不足な行動日常では些細なことかもしれませんが、他人を考えた行動は非常に重要です。公共の場での不適切な言葉遣いや時間を守らないなどの行為は、周囲から不快に思われる原因となります。自己中心的な振る舞いへの警鐘自身の考えや都合だけを優先する振る舞いは、周りからの反感を買い