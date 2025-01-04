２日、敦煌莫高国際空港に着陸した北京（大興）からの直行便。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）2日、敦煌莫高国際空港に着陸した北京（大興）からの直行便。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）【新華社敦煌1月4日】甘粛省の敦煌莫高国際空港に2日、中国国際航空が運航する北京（大興）からの直行便が到着した。同路線では初の冬季運航で、毎週火、木、土曜の週3便。利便性の高い移動手段を提供するとともに、敦煌の冬季観光を後押しする。２