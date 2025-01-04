オウム真理教による地下鉄サリン事件から10日後の1995年3月30日、国松孝次警察庁長官が銃撃され瀕死の重傷を負った事件は、2010年に未解決のまま時効を迎えた。時効成立時の警視庁公安一課・栢木國廣（かやき・くにひろ）課長は発生当初から長官銃撃事件捜査の最前線に投入されていた。事件発生から間もなく30年。入手した数千ページにも及ぶ膨大な捜査資料と15年以上に及ぶ関係者への取材を通じ、「長官銃撃事件とは何だったのか