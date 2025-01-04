歌手で俳優の香取慎吾とお笑いコンビ・アンタッチャブル山崎弘也がMCを務めたフジテレビのバラエティー番組『おじゃMAP!!』（後6：00）が4日、一夜限りの復活を果たした。【番組カット】久々だけど息ぴったりの香取慎吾＆山崎弘也オープニングでは「ただいま！2018年3月以来、7年ぶりでございます！」という、香取と山崎のトークから幕開け。山本耕史、冨永愛、ぱーてぃーちゃん・信子とともにロケを敢行するが、当時の息のあ