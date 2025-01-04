脚本家としても活動するお笑い芸人・バカリズムによる、日本テレビ系オムニバスドラマ『ノンレムの窓』の第7弾が、明日5日午後10時30分から放送される。それに先立って、新場面写真が公開された。【場面写真】「前の車を追ってください」とタクシー運転手（古田新太）に言う中村倫也2022年4月に誕生した『ノンレムの窓』は、独創的な世界観とウィットに富んだ笑いを織り交ぜ、珠玉のストーリーを生み出すバカリズムワールド全