２日、３日に開催された「第１０１回箱根駅伝」の沿道で、大女優が沿道で観戦していたことが判明、ＳＮＳに投稿された写真に写った選手から“お返事”が届くなど反響となっている。選手たちを応援していたのは鈴木保奈美。８区の茅ケ崎付近の沿道で応援していたようで、４日、自身のインスタグラムに選手や白バイが通過する様子を撮影した写真を添え、「２日間駅伝を堪能する。今年もドラマだったわあ。」と投稿した。この投