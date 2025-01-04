予約必須の人気ツアー「ANA Blue Hangar Tour」東京モノレール・新整備場駅から徒歩約15分。「ANA Blue Hangar Tour」が実施されているのは、ANAコンポーネントメンテナンスビル。飛行機の翼がモチーフの庇（ひさし）が特徴的な建物です。東京モノレール・新整備場駅から無料シャトルバスが出ているほか、羽田空港からも京浜急行バスが出ており、最寄りの西新整備場バス停からは徒歩4分ほど。今回は新整備場駅から歩いて向かいまし