ノッティンガム・フォレストでプレイするMFエリオット・アンダーソン（22）をリヴァプールが監視しているようだ。英『THE Sun』が報じている。2024年夏にニューカッスルよりフォレストへ移籍したアンダーソン。収益性と持続可能性に関する規則（PSR）の関係やフォレストから獲得したGKオディッセアス・ヴラホディモスが絡んだ移籍で、ニューカッスルは手放さざるを得ない状況だったとはいえ、同選手は3500万ポンドの移籍金がお買い