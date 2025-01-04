一級建築士の夫婦が建てたスタイリッシュで心和む宿1フロアは広々60平米ON THE SAME HOTELを設計したオーナーの鮫島拓さん・睦子さんご夫妻は一級建築士。一級建築士の鮫島さんご夫妻一階は事務所兼居住スペースで、2階と3階がそれぞれ1日1組限定の宿になっています。1LDK +バルコニーが付いている2階も3階もバルコニーが付いた1LDKタイプですが、2階はツインベッドと追加のお布団で最大4名までの滞在が、3階はクイーンサイズのベ