看板メニュー「赤鬼和三盆玉子焼き」は必食今回私が訪れた「玉子焼き 赤鬼 とうきょう」は、香川県高松の玉子焼き店「赤鬼（あかおに）」がルーツの玉子焼き専門店。2013年のオープン以来、行列の絶えない人気店なんです。営業はランチタイムのみなのでご注意を！「赤鬼和三盆玉子焼き」 700円横からのアングルもお見事！こちらが看板メニューの「赤鬼和三盆玉子焼き」です。香川から直送されるこだわりの卵と香川県産・讃岐和三盆