「ナノ-ムゲン フェス(NANO-MUGEN FES.) 2025」が、2025年5月31日(土)・6月1日(日)の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される。アジカン主催のロックフェス「ナノ-ムゲン フェス」11年ぶりに開催「ナノ-ムゲン フェス」は、ロックバンドのASIAN KUNG-FU GENERATION(アジアン・カンフー・ジェネレーション)が主催するロックフェスだ。2003年に新宿ロフトでスタートした同イベントは、日本武道館、横浜アリーナ2daysと年々その規