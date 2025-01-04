年末年始をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。JR鹿児島中央駅では大きな荷物やお土産を持った帰省客や見送る人たちで混雑しました。(大阪から)「桜島に行った。おばあちゃんの家に行っておばあちゃんに会った」(大阪から)「家族と過ごした、あと友人と過ごした」九州新幹線は指定席の予約状況が終日ほぼ満席で上りのピークとなっています。5日も指定席はほぼ満席だというこ