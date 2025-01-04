獅子と天狗が舞い1年の無事を祈願する「獅子こま舞」が五島市で行われました。 「獅子」を神の前に連れ出そうとする「天狗」。 獅子こま舞は五島市三井楽町の貝津地区で350以上前から続く正月の伝統行事で、県の無形民俗文化財に指定されています。 コロナ禍などを経て、今年は5年ぶりに家々を回りました。 （京都から帰省） 「今年が始まったなという感じ」「初めてだったのですごかった」 笛や太鼓の音がこだまし、1年の家