プロバスケットボールB1長崎ヴェルカは4日ホームで横浜BCと対戦しました。 新年初めての公式戦に臨んだ長崎ヴェルカ。 ホームで横浜と対戦し、75対79で逆転負けを喫しました。 5日、午後2時5分から横浜とのGAME2に臨みます。