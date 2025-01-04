年末年始をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎え、駅や空港が混雑しています。（2025年1月4日）JR新函館北斗駅です。年末年始をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュで混雑しました。（帰省客）「雪遊びがメインでしたかね。親戚集まってみんなでご飯食べたりとか」（帰省客）「おばあちゃんのおうちに行ってきました。そりしたよ」JR北海道によりますと、（4日）午後3時時点で、新函