年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。 4日、JR長崎駅はお土産やキャリーケースを手にした人でにぎわい、見送りに来た家族と別れを惜しむ姿が見られました。 （利用客） 「楽しいお正月だった。おせちを食べたり、この辺で散歩したり、映画館に行ったり」 「本当に楽しかったね 。(軍艦島）デジタルミュージアムも楽しかった。グラバー園