◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」（４日、東京ドーム）新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」を開催した。毎年恒例となる１・４東京ドームで行われるプロレス界最大の祭典に「Ｘ」は大反響。試合開始の午後５時以降、トレンドワードランキングで１位が「＃ｎｊｗｋ１９」、２位に「＃ｎｊｐｗ」が入るなど関連ワードが続