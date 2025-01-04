ロレックスの価格は今年に入り一段と高額になっている/Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）金価格の上昇を受け、スイスの高級腕時計メーカー、ロレックスの金時計の価格が今年に入り約１４％上昇したことが分かった。価格動向を追跡する複数の愛好家のウェブサイトから明らかになった。スチール製モデルの上昇幅が平均３％にとどまったのとは対照的だ。ロレックス有数の人気モデル「デイトナ」の上昇幅が最も大きい。例え