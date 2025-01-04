年末恒例のＴＢＳ生番組「クイズ☆正解は一年後２０２４」が３０日に放送された。毎年１月に芸人らが、有名人の結婚、離婚などその年に起こりそうなことを予想する事前収録を行っておき、１２月の生放送で、事前収録のＶＴＲを見ながら答え合わせを行う人気企画。昨年１月時点の「結婚予想」では、有吉弘行がニヤニヤしながら「ちょっと週刊誌で読んだんですけど、粗品とあのちゃん」と、同じスタジオにいる２人をイジり。