カン・ハヌルが『イカゲーム2』でコンギ遊びの達人の代役を告白し、そのビハインドストーリーを伝えた。【写真】「完全落ちた」カン・ハヌルの素肌スーツ1月4日、Netflixの公式YouTubeチャンネルには『イカゲーム2』に出演したチョ・ユリ、カン・ハヌル、ヤン・ドングン、イム・シワンが劇中に出てきたゲームをするために集まった。この日、カン・ハヌルは「一度やってみよう。なんでこんなに緊張するんだ」として、コンギ遊びに挑