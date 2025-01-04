上田市のショッピングモールでは新年を祝う祭りが行われました。上田市のアリオ上田にある「四阿流尾神社」、通称「アリオ神社」で行われた元始祭では、雅楽に合わせて地元の小学生などによる舞が奉納されました。この祭りは、地域の1年の平穏を祈るために行われたもので、多くの買い物客が見守りました。1月19日にはアリオ上田内にあるイトーヨーカドーアリオ上田店の閉店が決まっています。