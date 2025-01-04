全国高校サッカー選手権は４日、準々決勝が行われ、静岡学園はベスト4進出をかけて福岡県代表の東福岡と対戦しました。前半6分、右サイドでフリーキックを獲得した静岡学園。こぼれ球に反応した10番・堀川がダイレクトでシュートを放つも東福岡が懸命にブロック。さらに前半33分、14番・鵜沢がドリブルで突破すると、最後は15番・佐々木がミドルシュート！しかし、ゴールを奪えず。前半は0ー0