立憲民主党の野田代表ら、野党の代表がそれぞれ年頭会見を行い、石破首相が言及した野党との大連立の可能性について否定しました。野田氏は伊勢神宮を参拝後の年頭会見で、石破首相が示唆した野党との大連立の可能性について「考えていない」と否定しました。立憲民主党・野田代表：（大連立とは）何か大きな危機があったときに考えられる選択肢であって、平時では私はそういうことは考えていません。その上で野田氏は、夏の参議院