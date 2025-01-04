新潟市の朱鷺メッセで４日、高校生が巨大な紙を使った書道パフォーマンスを披露し、新年を祝いました。音楽にのせて筆を走らせる高校生たち。華麗な書道パフォーマンスを披露したのは東京学館新潟高校の書道部・２３人です。およそ１か月間、練習を重ねてきました。縦４メートル、横６メートルの巨大な紙に書かれたのは「挑め」という２文字。「未来のため、今できることに挑戦したい」という生徒たちの思