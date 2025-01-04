ザスパ群馬は4日、FW河田篤秀(32)との契約更新を発表した。大阪府出身の河田は阪南大学からアルビレックス新潟シンガポールでプロキャリアをスタート。その後、アルビレックス新潟、徳島ヴォルティス、大宮アルディージャ、サガン鳥栖でプレー。昨年7月に鳥栖からの完全移籍で群馬へ加入した。逆転残留への攻撃の切り札として期待を背負ったが、明治安田J2リーグで14試合に出場も無得点に終わっていた。新シーズンはJ3を舞台に戦う