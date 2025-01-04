柏レイソルは4日、アビスパ福岡からGK坂田大樹(30)の完全移籍加入を発表した。千葉県出身で流通経済大付属柏高校、流通経済大学を経て、2017年にいわきFCでシニアキャリアをスタートした坂田。Jリーグデビューを果たした2022シーズンにJ3リーグで20試合に出場し、2023年に福岡へ完全移籍した。加入1年目は公式戦出場はなかったが、2024シーズンは天皇杯2試合に出場した。2年間を過ごした福岡を離れて地元の千葉への移籍が決まった