18歳の女子高生プロレスラー山岡聖怜(マリーゴールド)＝福岡県出身＝が自身のXを更新。デビュー戦翌日の様子を公開した。3日にMIRAIとのデビュー戦に臨んだ山岡。規定の15分で決着がつかず、自ら直訴して延長戦を戦ったが、最後は片エビ固めを決められ黒星を喫した。そんな激戦から一夜明け「今日は弟の誕生日なので、家族とスノボーに来ました」とXに綴り、姉でグラビアアイドルの山岡雅弥との2ショットを公開。敗戦を吹っ切