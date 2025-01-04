［高校選手権・準々決勝］流経大柏（千葉）８−０上田西（長野）／１月４日／フクダ電子アリーナ１月４日に行われた第103回全国高校サッカー選手権の準々決勝で、流経大柏が上田西と対戦。８−０で大勝を飾った。序盤から一方的に押し込んだ流経大柏は、前半13分に裏抜けしたFW山野春太のシュートで口火を切ると、怒涛のゴールラッシュを披露。山野、MF和田哲平、カターレ富山入団内定の亀田歩夢がいずれも２点ずつを挙げ、な