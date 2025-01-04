１回戦は広島国際学院に２−０、２回戦は高知に２−０、３回戦も高川学園に２−０。３試合連続無失点で勝ち上がってきた静岡学園は、準々決勝で東福岡と対戦した。相手もここまで無失点。堅守を強みにしているチーム同士の試合は、両者譲らずにスコアレスで80分を終える。迎えたPK戦を５−４で制したのは東福岡だった。【画像】広瀬姉妹・ガッキー・永野芽郁！ 初代から最新20代目の月島琉衣まで「選手権・歴代応援マネージャ