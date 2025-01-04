年末年始を帰省先などで過ごした人のＵターンが始まっています。１月４日、ＪＲ新大阪駅のホームには、大きな荷物を持った人の姿が目立ちます。混雑緩和の観点から、年末年始の新幹線「のぞみ」は全席指定で運行。東海道新幹線の上りは４日がピークで、東京行きの「のぞみ」はほぼ満席となっています。（東京へ）「お買い物とか、公園でみんなで遊んだりとか、親戚みんな集まってワイワイごはん食べたりした」（川崎へ）「