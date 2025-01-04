ヒップホップデュオ「CreepyNuts」R−指定（33）の妻でタレント・江藤菜摘（32）が4日、自身のインスタグラムを更新。初詣と2024年11月に誕生した第2子のお宮参りに出かけたことを報告した。江藤は「新年明けましておめでとうございます2025年もHAPPYな年にしたいと思います」と書き出し、「昨日、初詣とお宮参りに行ってきました〜〜」と報告した。「上の子は神社でぐっすりおかげで落ち着いて神様に挨拶できました」