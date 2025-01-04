【ベルリン＝工藤彩香】ドイツのアンナレーナ・ベーアボック外相とフランスのジャンノエル・バロ外相は３日、シリアの首都ダマスカスを訪問し、暫定政権を主導する旧反体制派「シャーム解放機構」（ＨＴＳ）の指導者アフマド・アッシャラア氏と会談した。欧州連合（ＥＵ）主要国がアサド政権崩壊後に主要閣僚を派遣したのは初めて。国交正常化に本格的に乗り出した。独仏外務省の発表によると両外相は、女性や宗教的、民族的少