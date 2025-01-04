子供が反抗期に突入し、「いったいいつまで反抗期が続くんだろう……」とウンザリする人もいることでしょう。今回はそんな反抗期の子供の言葉に深く傷ついた話を紹介します。「並んで歩くなんて絶対に嫌だ」「中学2年生の息子は絶賛反抗期中です。ただ偉そうな態度をとっていても、まだまだひとりで何もできないお子さまの息子。学校の行事で野外活動があると知りましたが、息子はそのための準備を何もせず……。このままじゃまず