「Ｂリーグ、広島７４−７２秋田」（４日、広島サンプラザホール）西地区６位の広島が２０２５年初戦で快勝した。本拠地には４２６９人の観客が詰めかけた。東地区４位・秋田との一戦。広島は効果的な３ポイントシュートを決め続けて勝利を呼び込んだ。リードを許して迎えた第２Ｑは渡部琉、中村拓人、上沢俊喜が３連続で３ポイントシュートを決めて逆転に成功した。１点リードで迎えた第４Ｑも一時逆転を許すも、ロバーツ、