年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えました。各地の駅や空港は、荷物を持った家族連れや別れを惜しむ人で混雑しました。東海道・山陽新幹線は4日、上りの混雑のピークを迎え、全席指定席で運行している「のぞみ」では多くの列車で満席となりました。帰省客「寿司食べました。みんな元気だった」「うれしかった。（祖父母に）1年ぶりに会えて」「剣道やっていたので、初稽古を1日に。先生に挨拶