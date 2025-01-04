新春の阿波路を駆け抜ける第71回徳島駅伝は4日初日を終え、首位・徳島市2位には3分55秒差で板野郡、3位には阿南市が付けています。最低気温2℃。冷え込む徳島市の鷲の門前にはけさ、16チームのランナーが集まりました。（音生き・号砲）（渡辺大世記者リポート）「午前8時半、第71回徳島駅伝が今スタートしました」第1区でトップに立ったのは、那賀郡の岩佐選手。区間新記録を叩き出す軽快な走りで1区を走